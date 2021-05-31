Погода в Україні: що прогнозують синоптики [ Редактировать ]
Дощ, град і сильний вітер завершують травень і в Україні. У полоні чергового циклону опинилися практично всі регіони. А на високогір'ї Карпат, на горі Піп Іван, навіть випав... сніг. Надзвичайники оголосили жовтий рівень небезпеки.
Міста в центрі, на сході України та в Криму затопило. Люди викладають в інтернет відео наслідків стихії: машини плавають, пішоходи самотужки намагаються вибратися з води.
А в Житомирі посеред вулиці декому навіть вдалося покататись... на водному мотоциклі. Найближчими днями зливи вщухнуть, але температура повітря підніметься не вище ніж до 15 градусів. Тепло буде лише на півдні.
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