Дощ, град і сильний вітер завершують травень і в Україні. У полоні чергового циклону опинилися практично всі регіони. А на високогір'ї Карпат, на горі Піп Іван, навіть випав... сніг. Надзвичайники оголосили жовтий рівень небезпеки.

Міста в центрі, на сході України та в Криму затопило. Люди викладають в інтернет відео наслідків стихії: машини плавають, пішоходи самотужки намагаються вибратися з води.

А в Житомирі посеред вулиці декому навіть вдалося покататись... на водному мотоциклі. Найближчими днями зливи вщухнуть, але температура повітря підніметься не вище ніж до 15 градусів. Тепло буде лише на півдні.