В Днепре произошел необычный инцидент. Так, голый мужчина прыгнул с многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра "МОСТ-Сити".

"Скорая" около получаса пыталась реанимировать пострадавшего, но попытки оказались тщетными.

Очевидцы происшествия перед прыжком успели на видео снять гражданина.

Мужчина был обнажен. Он с парковки ТРЦ по рекламной вывеске спустился на винтовой въезд на парковку башни развлекательного комплекса, где начал ходить по карнизу.

Он что-то кричал и напевал. Неожиданно он разбежался и спрыгнул примерно с высоты четвертого-пятого этажа.

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Ранее сообщалось, что в Киеве девушка-подросток выбросилась из окна 18-го этажа.

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