Рада запретила использование пластиковых пакетов [ Редактировать ]
В Украине будут штрафовать за использование пластиковых пакетов. Верховная Рада окончательно запретила их обращение. За документ проголосовали 297 парламентариев.
Законопроект №2051-1 запрещает использование:
- сверхлегких пластиковых пакетов;
- легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм;
- оксоразгалающихся (оксобиоразглагающихся) пластиковых пакетов.
При этом исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.
Согласно закону, распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен.
Ранее сообщалось, что Рада изменит закон о помощи семьям с детьми.
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