Вакцинация в Украине: сколько человек привились за сутки [ Редактировать ]
За сутки в Украине вакцинировали 18 884 человек, работали 40 мобильных бригад, также уколы делали в 390 пунктах прививки.Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Одну дозу получили 15 858 граждан, полностью иммунизированы 3 026 человек.
С начала прививочной кампании привито 1 047 896 человек, из них получили:
- оду дозу – 1 047 894 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы - 132 508 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 1 180 402 прививки.
Больше всего за минувшие 24 часа иммунизировано жителей Киева (1 625) и Днепропетровщины (3 456). Меньше всего – в Луганской (34) и Черновицкой (40) областях.
Количество прививок за сутки:
- Киев - 1625
- Винницкая область - 336
- Волынская область - 208
- Днепропетровская область - 3456
- Донецкая область - 586
- Житомирская область - 118
- Закарпатская область - 370
- Запорожская область - 650
- Ивано-Франковская область - 191
- Киевская область - 256
- Кировоградская область - 153
- Луганская область - 34
- Львовская область - 515
- Николаевская область - 936
- Одесская область - 535
- Полтавская область - 1078
- Ривненская область - 443
- Сумская область - 901
- Тернопольская область -154
- Харьковская область - 1926
- Херсонская область - 426
- Хмельницкая область - 178
- Черкасская область - 174
- Черновицкая область - 40
- Черниговская область – 530
По состоянию на 2 июня в лист ожидания вакцинации записались 620 024 человека.
Ранее в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, кто считается полностью вакцинированным от коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 1 июня, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о том, что украинцы, которые вакцинируются китайской вакциной от коронавируса Sinovac, получат международный сертификат
Во вторник, 1 июня, Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины от коронавируса CoronaVac
За минувшие выходные, 29-30 мая, в Киеве в Центре вакцинации 3 467 жителям страны сделали прививки от коронавируса
В пятницу, 28 мая, в Министерстве здравоохранения заявили о том, что в стране откроют три новых центра массовой вакцинации населения от коронавируса
За прошедшие сутки, 23 мая, в Украине сделали 1 325 прививок от коронавируса