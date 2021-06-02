За сутки в Украине вакцинировали 18 884 человек, работали 40 мобильных бригад, также уколы делали в 390 пунктах прививки.Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Одну дозу получили 15 858 граждан, полностью иммунизированы 3 026 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 047 896 человек, из них получили:

оду дозу – 1 047 894 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы - 132 508 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 1 180 402 прививки.

Больше всего за минувшие 24 часа иммунизировано жителей Киева (1 625) и Днепропетровщины (3 456). Меньше всего – в Луганской (34) и Черновицкой (40) областях.

Количество прививок за сутки:

Киев - 1625

Винницкая область - 336

Волынская область - 208

Днепропетровская область - 3456

Донецкая область - 586

Житомирская область - 118

Закарпатская область - 370

Запорожская область - 650

Ивано-Франковская область - 191

Киевская область - 256

Кировоградская область - 153

Луганская область - 34

Львовская область - 515

Николаевская область - 936

Одесская область - 535

Полтавская область - 1078

Ривненская область - 443

Сумская область - 901

Тернопольская область -154

Харьковская область - 1926

Херсонская область - 426

Хмельницкая область - 178

Черкасская область - 174

Черновицкая область - 40

Черниговская область – 530

По состоянию на 2 июня в лист ожидания вакцинации записались 620 024 человека.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, кто считается полностью вакцинированным от коронавируса.

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