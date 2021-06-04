На северо-востоке немецкого города Ганновер прошла эвакуация 15 тысяч жителей в связи с обнаружением двух авиабомб времен Второй мировой войны. Люди на время разместились у родственников и друзей, власти временно сняли запрет на социальные контакты и ограничения, связанные с COVID-19.

Один из снарядов, веслом около тонны, был найден днем 2 июня, а 3 июня была найдена еще одна бомба с такой же массой. При этом в январе 2020 года в другом немецком городе Кельне в связи с подобной находкой был эвакуирован офис телеканала RTL.

Отмечается, что прошла успешная операция по обезвреживанию авиабомб времен Второй мировой войны в городе Мюнстер в сентябре 2020 года.

Фото: DW

Читайте также, в Криворожском районе на поле гражданин обнаружил фугасную авиационную бомбу весом 100 килограммов. Во время поиска металлолома на поле, мужчина обнаружил взрывоопасный предмет, но спасатели вовремя прибыли на место происшествия и обезвредили снаряд.

Кроме того, в Одессе на частной территории взорвался снаряд времен Второй мировой войны. В результате детонации погиб хозяин дома, из-под руин взорванного гаража полицейские получили еще несколько мин и других снарядов.

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