Робота медика - робота на передовій. Ми часто чуємо або навіть уживаємо цю фразу, але чи усвідомлюємо, наскільки вона правдива? У центрі Запоріжжя напередодні бригаді швидкої довелося робити свою роботу в оточенні розлюченого натовпу. Що сталося, та чим завершився інцидент, - розкажемо далі.

- Он еще третьи подъехали, на помощь. О, с дубинкой сразу….

Ранок. Центр Запоріжжя. Машину швидкої допомоги оточив розлючений натовп. Люди намагаються відкрити фургон, у якому в цей час медики рятують чоловіка. По периметру - патрульні.

Катерина Шевченко, речниця управління патрульної поліції Запоріжжя:

Налагоджували словесний контакт, да, з натовпом....

Інцидент стався дорогою до однієї з лікарень. Пацієнта ромської національності мали ушпиталити. Та в машині швидкої у нього зупинилося серце. Дружина, яка була поруч зчинила скандал.

Анатолий Холоша, завідувач підстанції швидкої допомоги Олександрівського району Запоріжжя:

Вызвала себе так бы сказать подмогу. Рвалась в дверь. А так как не пускали, проводили дефибриляцию, в автомобиле скорой помощи проводили реанимационные мероприятия. То есть она постоянно мешала бригаде оказывать медицинскую помощь в дальнейшем. Значит она вызвала себе подмогу. Приехало наверное человек там 50. И начались угрозы бригаде скорой помощи. Вплоть до расправы физической.

Щоб вгамувати натовп, на місце прибули чотири екіпажі патрульних.

Катерина Шевченко, речниця начальника Патрульної поліції Запоріжжя:

Одразу направили скерували туди два екіпажі. А в подальшому вже екіпажі розуміли, що людей стає більше, вони під'їжджали. І звісно що до кількості людей потрібно були більше забезпечити охорону порядку.

Врятувати пацієнта медикам так і не вдалося. Та тепер вони не на жарт хвилюються і за свої життя - стверджують у керівництві підстанції швидкої допомоги. Адже психологічний тиск на бригаду продовжився і згодом.

Анатолий Холоша, завідувач підстанції швидкої допомоги Олександрівського району Запоріжжя:

В окна стучали на територии подстанции. Это уже вечером…

Медики переконані: подібних інцидентів було б менше, якби бригади швидкої були більш захищені.

Наталія Дорошева, медична директорка Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Запоріжжя:

Повинна бути кримінальна відповідальність. Тому що це працівники, вони на службі. Я вважаю що повинна бути підсилена кримінальна відповідальність за напад на працівників системи екстреної медичної допомоги.

Після пережитого стресу та через погрози життю, бригада швидкої пішла у відпустку. У обласному поліцейському главку ситуацію наразі не коментують. Мовляв, ще розбираються.