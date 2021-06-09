Всі українські регіони перейшли в "зелену" зону. В ній діють найслабші карантинні обмеження. Проте й досі громадяни мають носити захисні маски у громадських місцях. Масові заходи проводити з певними обмеженнями, а кінотеатри та заклади культури мають працювати з наповненістю не більше 50%.

І остання статистика - тисячу 385 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 77 пацієнтів померло, одужало - майже 7 тисяч людей. Найбільше інфікувань у столиці, на Київщині та Харківщині - повідомили у МОЗі.