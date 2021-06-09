В Україні зафіксували 1385 випадків інфікування на COVID-19 [ Редактировать ]
Всі українські регіони перейшли в "зелену" зону. В ній діють найслабші карантинні обмеження. Проте й досі громадяни мають носити захисні маски у громадських місцях. Масові заходи проводити з певними обмеженнями, а кінотеатри та заклади культури мають працювати з наповненістю не більше 50%.
І остання статистика - тисячу 385 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 77 пацієнтів померло, одужало - майже 7 тисяч людей. Найбільше інфікувань у столиці, на Київщині та Харківщині - повідомили у МОЗі.
по теме
Найбільше нових інфікувань у Києві, Запорізькій, Київській, Дніпропетровській та Рівненській областях. Вакцинували за минулу добу майже 14 тисяч осіб. Загалом від початку кампанії майже мільйон 150 тисяч
В Україні триває процес вакцинації проти COVID-19, за минулу добу щепилися понад 48 тисяч осіб
Одужали майже дві тисячі. Найбільше інфікувань - 87 виявили у Києві, - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я
Це дані МОЗ України. Серед нових хворих - 91 дитина та 65 медпрацівників. Померли - 86 людей. За кількістю заражених, Україна на 15-му місці у світі. Понад 8 тисяч людей побороли недугу
І скасування останніх карантинних обмежень може ще більше погіршити ситуацію. Що відбувається у Сполученому Королівстві