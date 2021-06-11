Україна і НАТО обговорили нарощування російської присутності на українських кордонах [ Редактировать ]
Безпеку на українських кордонах і нарощення Росією військової сили обговорили Президент Володимир Зеленський і Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Спілкувалися телефоном. Резюме розмови виклала пресслужба Альянсу.
Лідери говорили, зокрема, про найближчий саміт НАТО - він відбудеться 14 червня у Брюсселі. Україну на нього не запросили, втім Столтенберг пообіцяв - на зустрічі обговорять агресивну поведінку Росії.
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