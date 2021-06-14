В Індії помер батько-рекордсмен [ Редактировать ]
Велика втрата. В Індії помер голова найбільшої у світі сім'ї. 76-річний Зіона Чана разом зі своїм численним сімейством жив у селі штату Мізорам. Чоловік мав 38 дружин, 89 дітей і 36 онуків.
Місцеві ЗМІ пишуть, що батько-рекордсмен страждав від діабету та гіпертонії.
Його сім'я живе у чотириповерховому будинку на 100 кімнат. Подивитися на їхнє життя приїздять туристи зі всього світу.
по теме
Действительно ли Зиона Чана был главой самой большой семьи в мире, сказать трудно, поскольку есть и другие претенденты на этот титул. Также сложно оценить точный размер семьи Чаны. В одном отчете утверждается, что у него было 39 жен, 94 ребенка, 33 внука и один правнук. Итого - 181 человек
Супружеская пара устроила скандал и подралась
Уряд збільшив виплати дітям з інвалідністю та розширив програму субсидій для багатодітних родин
Україна вперше на державному рівні вшановує пам'ять загиблих дітей, безневинних жертв агресії
Серед головних підстав для ухвалення такого рішення - уповільнення темпів народжуваності та швидке старіння нації