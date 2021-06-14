В Індії помер голова найбільшої у світі сім'ї

Велика втрата. В Індії помер голова найбільшої у світі сім'ї. 76-річний Зіона Чана разом зі своїм численним сімейством жив у селі штату Мізорам. Чоловік мав 38 дружин, 89 дітей і 36 онуків.

Місцеві ЗМІ пишуть, що батько-рекордсмен страждав від діабету та гіпертонії.

Його сім'я живе у чотириповерховому будинку на 100 кімнат. Подивитися на їхнє життя приїздять туристи зі всього світу.