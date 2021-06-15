COVID-19 в Україні: за добу померли 77 пацієнтів [ Редактировать ]
В Україні зафіксували понад тисячу нових випадків COVID-19. Одужало уп'ятеро більше. Померли 77 пацієнтів.
Найбільша кількість інфікованих у столиці, а також Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Хмельницькій областях. Вакцинувалися минулої доби 50 тисяч українців. Загалом проведено майже мільйон вісімсот тисяч щеплень.
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