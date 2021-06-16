Майже 200 місць обладнають при херсонських колоніях, решту переведуть до миколаївського та одеського СІЗО

Переповнені камери та величезні щілини в стінах. Херсонський слідчий ізолятор розвалюється на очах. Майже всі корпуси в аварійному стані. Грошей на нові приміщення у держави немає. Хоча сидіти в таких камерах просто небезпечно! Настільки, що навіть делегація з офісу Генпрокурора - приїхала до СІЗО.

Таким бачать Херсонський слідчий ізолятор з вулиці. Будівля розповзається на очах. Її вже багато років підтоплює міський колектор.

Вона уже повністю погрузилась під землю. На сьогодні навіть неможливо відкрити.

Комунікації в корпусі через загрозу руйнування - відключили, хоча тут регулярно працюють з ув'язненими адвокати та прокурори.

Олександр Яголковський, начальник Херсонського слідчого ізолятора:

В цій будівлі кабінети слідчих дій, інших будівель немає в установі, а переривати процес спілкування зі слідчими та адвокатами не маємо права, щоб не порушувати конституційні права ув'язнених і не затягувати судові процеси.

Ув'язнених раніше утримували в трьох корпусах. Втім один довелося знести, другий законсервувати. Той, що залишився, ще минулого місяця експерти визнали непридатним для експлуатації.

Олександр Яголковський, начальник Херсонського слідчого ізолятора:

При нормі площі 2.5 квадрати на людину повинно утримуватися 277 осіб. Порядка 140 осіб тут перевищує ліміт наповнення. Камери в основному багатомісні від 20 до 30 осіб.

А от найстаріша будівля досі в придатному стані. Вона зведена ще у XVIII столітті. До речі, це пам'ятка архітектури національного значення. Більше 10 років тому її вирішили відремонтувати та відселили з неї хворих ув'язнених, але далі процес не зрушив. Тож вердикт делегації зі столиці - невтішний.

Олексій Симоненко, заступник Генерального прокурора України:

Мною сьогодні на Міністра юстиції буде підписано акт реагування, вказівка щодо негайного припинення використання корпусу №1 слідчого ізолятора і відселення осіб до інших установ покарань через те, що є реальна загроза життю.

Куди перевести ув'язнених уже вирішили. Майже 200 місць обладнають при херсонських колоніях, решту переведуть до миколаївського та одеського СІЗО. Яка ж доля очікує на самі аварійні будівлі і територію під ними вирішуватиме Міністерство юстиції.