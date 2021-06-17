Елітні седани, позашляховики та спорткари у Дубаї відкрилася автошкола, де кожен охочий може здобути водійські навички на автівках найвищого класу. Курс такого навчання пришвидшений, а ціна стартує від чотирьох тисяч. Більше про дубайську автошколу класу люкс - далі.

Бентлі, Порше та Тесла - це ще не повний перелік марок машин на вибір у новій автошколі в Дубаї. Тут кожен учень має змогу обрати та навчитися кермувати автівкою найвищого класу. В адміністрації пояснили, що можливість їздити на дорогих авто створили винятково для комфорту клієнтів. Про хизування - не йшлося.

Фатіма Раєс, директор відділу маркетингу:

Наша ідея полягала в тому, що ми хотіли давати людям одразу такі автомобілі, на яких вони їздитимуть після отримання водійських посвідчень. Бо раніше неодноразово було так, що спочатку вони навчалися на машинах скромніших марок, а потім йшли до автосалонів, купували дорогі машини та занадто довго звикали до них. А іноді навіть потрапляли через це в аварії.

Також в автопарку школи - Рендж Ровери, Ламборгіні та Мерседеси. У Дубаї такі машини досить поширені, а тому ця елітна автошкола в попиті. Окрім того, для так званих "платинових" клієнтів передбачене швидше складання всіх водійських іспитів і тестів - як бонус.

Джая Крішна, учень:

Це мій перший день в автошколі. Я щасливий, бо їжджу з інструктором на Теслі. Приємно кермувати таким комфортним авто. Я обрав цей курс, бо навчання тут приносить таке ж задоволення, ніби прогулянка на свіжому повітрі.

Зубайда, інструкторка:

Звичайний курс потребує більше часу. Щоб його пройти, вам знадобиться приблизно півтора місяця. Платинові ж клієнти можуть скласти всі тести значно швидше. Десь за тиждень.

Елітний курс у дубайській автошколі коштує від чотирьох до шести тисяч доларів. Чимало людей таке нововведення сприйняли позитивно та назвали "платинове навчання" дуже зручним. А от інші поставилися скептично й поцікавилися, як за такий короткий період можна навчитися кермувати автівкою. Навіть якщо її вартість сотні тисяч доларів.