Жителів Індонезії заохочують вакцинуватися куркою [ Редактировать ]
Зробив щеплення - отримав курку! В одному з індонезійських міст усім вакцинованим у винагороду дарують птицю. Так місцева влада намагається заохотити жителів імунізуватися проти Ковіду.
Бо чимало з них, особливо літніх людей, бояться щеплюватися. Наразі невідомо, чи допоможе така акція пришвидшити темпи імунізації. Нині в місті, де мешкає понад 60 тисяч людей, щепили трохи більше двох тисяч.
по теме
В одному з індонезійських міст усім вакцинованим у винагороду дарують птицю. Так місцева влада намагається заохотити жителів імунізуватися проти Ковіду
Повне зняття усіх карантинних обмежень перенесли майже на місяць. Щоби встигнути вакцинувати обома дозами більшу частину дорослого населення.
Поліцейські зафіксували 14 таких оборудок. Відкрито кримінальні провадження. Ділкам загрожує до 12 років ув'язнення
Чимало кубинців скептично ставляться до вітчизняної розробки, бо не вірять у її ефективність. Вважають, що на дослідження лише марно витратять кошти
Затвердити препарат для екстреного використання компанія планує до кінця вересня