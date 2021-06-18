Біля Новотошківського поранило українського військового [ Редактировать ]
На Донбасі поранили українського військового. У нього влучили зі стрілецької зброї поблизу Новотошківського. Загалом на фронті за минулу добу зафіксували чотири порушення режиму тиші. Поблизу Пісків противник вів вогонь з мінометів 120 калібру.
Неподалік Луганського атакував із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. А біля Водяного з автоматичних станкових гранатометів. Наш кореспондент Ігор Левенок побував на позиціях армійців у Приазов'ї.
Селище Водяне у Приазов'ї зустрічає нас бездоріжжям. П'ятнадцять кілометрів від Маріуполя. Та дістатися до селища не так просто. Цей єдиний шлях прострілює супротивник.
Микола Земляний, голова Військово-цивільної адміністрації:
Було завдання посипати дорогу шлаком. Я вже підготував 5 тисяч тонн шлаку, але не підписаний режим тиші. Та сторона не погоджується і ми нічого робити не можемо.
До війни у Водяному здебільшого селилися дачники. Бувало, що в селищі мешкало до двох тисяч людей. Нині лишилося - дев'ятеро. Лінія фронту поруч. Електрика з перебоями. Та найбільше лихо - тут немає питної води.
Геннадій Родіонов, житель Водяного:
Вода в колодцах практически у всех исчезла, вот только у Зои вот здесь вот у нее немножко вот так осталось.
Тож забезпечити людей водою взялися армійці.
Сергій, офіцер Військово-цивільного співробітництва:
Люди проживають під систематичними обстрілами з боку супротивника, намагаємося їх підтримувати, адже як би там не було це наші громадяни за яких ми несемо відповідальність.
Життя в постійному передчутті небезпеки. Гуманітарну місію зустрічають усі дев'ять жителів. І навіть тепер стрілянина не вщухає.
Оооо, ну от тільки що ви стали свідками порушення режиму тиші, тобто бачите самі, що це активний процес і вони ніколи не зупиняються.
Автомати й кулемети армійці вже навіть зброєю не вважають. Інша річ, коли ворог поливає селище з мінометів та артилерії. Порівняно із цим, кажуть бійці, нині це ще яке-не-яке затишшя.
Станіслав, військовослужбовець Збройних сил України:
З тієї сторони тут працює також артустановка нона, періодично завдаючи руйнувань населеному пункту.
Зупинити ворога. Цього прагнуть і військові, і мирні жителі. Навіть тут, майже в повній ізоляції, люди стежать за новинами. Кажуть, добре було б, якби переговорники в Женеві і про мир в Україні домовились.
Геннадій Родіонов, житель Водяного:
Тоесть предложение с одной стороны, ответ с другой и должны быть какие-то компромисние решения. Если бы тот сказал, что не стрелять, то наверняка бы стрельба прекратилась. Ну, дай Бог если би так случилось.
по теме
Зокрема, неподалік Зайцевого, Талаківки та Новоселівки ворог гатив з мінометів 82-го калібру. Втрат у війську немає
На обстріл противника українські військові відкрили вогонь у відповідь. Загалом минулої доби три порушення режиму тиші
Біля Авдіївки та Зайцевого застосовував міномети і гранатомети. Шість разів супротивник відкривав вогонь по укріпленнях ЗСУ попередньої доби
На Луганщині над лінією розмежування помітили ворожий безпілотник. Його знешкодили. Про факти порушення повідомили представників ОБСЄ
Поблизу Південного із протитанкового ракетного комплексу. Втрат серед наших військових немає. На Луганщині над лінією розмежування помітили ворожий безпілотник. Його знешкодили