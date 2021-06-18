У Німеччині фіксують рекордний показник народжуваності [ Редактировать ]
У Німеччині зафіксували рекордний показник народжуваності за останні 20 років. Упродовж березня в країні народилося приблизно 66 тисяч немовлят.
Востаннє кількість новонароджених перевищувала 65 тисяч у березні 98. Водночас фахівці зазначають бейбі-бум не є наслідком карантинних обмежень і самоізоляції, а навпаки - зумовлений послабленням карантину після першого локдауну торік у травні.
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