Європейські кордони відкриваються і... закриваються. Саме тоді, коли Німеччина оголосила, що уже з 25 червня готова приймати вакцинованих туристів з-поза меж ЄС, Португалія закрила Лісабон через новий штам коронавірусу на невизначений час. Про реалії подорожей цього літа?

Свій цифровий паспорт вакцинації я отримала наступного дня після щеплення. Просто завантажила додаток, пройшла верифікацію і за хвилину, ось він, QR-код, з яким я скоро зможу подорожувати. Та чи дійсно без перешкод - питання.

Хоч країни-члени і почали відкривати кордони для щеплених мешканців ЄС, а подекуди й туристів з-поза меж Шенгену, це відбувається не без сюрпризів. Так у четвер Португалія оголосила, що з п'ятниці закриває Лісабон, бо там показники захворюваності підскочили до рівня лютого.

Маріана Віейра да Сільва, речниця уряду Португалії:

Ми усвідомлюємо, що це непросто, і це не те, чого хочуть люди, але ми вважаємо, що це необхідно для захисту решти країни.

Поки що ця історія зачепила лише європейців - українських туристів Португалія ще не приймає. Проте таких форс-мажорів за літо може статися ще чимало і де завгодно. І схоже, послуги туристичних компаній будуть знову затребуваними, адже доведеться вивчати умови в'їзду в кожну окрему країну. Наприклад, Німеччина оголосила про відкриття кордонів для вакцинованих уже через тиждень - з 25 червня. Відкрили й додатковий аеропорт під Берліном.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Ми довго чекали відкриття цього аеропорту, і коли він нарешті був готовий, його роботі завадив коронавірус. Для авіаіндустрії COVID-19 став проблемою виживання, зокрема, коли йдеться про рух пасажирів.

Та безумовним відкриття кордонів не стало. Українцям для поїздок у Німеччину з туристичною чи іншою метою доведеться тепер не просто зробити щеплення затвердженими у ЄС вакцинами, а ще й отримати візу.

Посольство Німеччини в Україні:

Повністю вакциновані особи зможуть знову в'їжджати у Німеччину задля відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою. Починаючи з 21 червня 2021 року, можна подавати заяви на отримання необхідних для запланованої поїздки віз як у Посольстві, так і у візовому центрі Visametric.

Без віз готова приймати вакцинованих українців Франція, але вимагає додатково негативний тест на коронавірус. Чи допускати імунізованих незатвердженими в ЄС вакцинами, чи вимагати тест або самоізоляцію, додаткову візу, абощо з мешканців третіх країн - кожна держава ЄС має право вирішувати самостійно. Оголосити свої умови країни повинні до 1 липня.