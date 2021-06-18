Депутатка від "Слуги народу" розповіла, що потрібно Україні для членства в НАТО [ Редактировать ]
У п'ятницю ввечері, 18 червня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева розповіла про перспективи членства України в НАТО.
"Ми говоримо про політично військовий союз, в якому зараз 30 потужних демократичних держав. Коли говорити про виконання наших зобов'язань, Україна має на кожен рік встановлений окремий план. Пан Байден сказав, що нам треба довиконати основне і дуже важливе домашнє завдання - антикорупційні реформи (їх продовження і боротьба)", - заявила депутатка.
Вона додала: "Хочу зазначити, якщо ми подивимось в документи альянсу, жодним чином нічого не йдеться як щодо критерію антикорупційного. Вперше в історії ми бачимо у фінальному комюніке в статті 69 чітку позицію щодо двох держав: Грузії та України, цитата якої дійсно взята з Бухарестського саміту 2008 року. Тут запитання: якщо б це дійсно було б виконано в 2008, чи була б війна в Грузії? Чи почалась би війна в Україні?".
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