У п'ятницю ввечері, 18 червня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко проаналізував головні причини вступу України в НАТО.

"Нам потрібно зараз не очікувати роки до нашого шляху до НАТО. Про це немає мови, це в нашій Конституції, але це займе час. За цей час ми маємо отримати статус союзника США або прямою безпековою угодою, або через статус основного союзника США. Це має бути зроблено і це може вирішити США власне", - заявив він.

Депутат додав: "Їде в липні Зеленський у Вашингтон. Ми всі хочемо його успіху там, тому що це буде успіх України. Що таке безпекова угода? Це військове співробітництво, це зброя і обладнання, це можливість присутності американських військових тут".

Гончаренко заявив, що якщо Україна отримає членство в НАТО, ніхто більше не зможе анексувати частину її території.

"Коли ми були нейтральними і ніяке НАТО не йшли, у нас забрали нашу територію і позбавили тих ілюзій, що зі сходу у нас друзі, які нас люблять. А тепер назвіть мені одну країну НАТО, на яку напали і анексували її територію? Такої немає. Вступити в НАТО - це означає, що ніяких більше втрат в нас не буде", - резюмував депутат.