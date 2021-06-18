Україна буде виконувати Мінські домовленості, але з уточненнями. Про це у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" заявив народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура, коментуючи результати переговорів президентів США і Росії.

Це не тільки позиція України, що спочатку безпека, а потім політика, тому що не можна обирати депутатів під дулами кулеметів. Весь досвід який є, свідчить, що якщо спочатку пройдуть вибори, а потім під контроль візьмуть кордони, це призведе до ще більших втрат, до ескалації конфлікту і це неприпустимо.

Депутат вважає, що Мінські домовленості "не висічені на камені". Є певний "зелений коридор", і Україна повинна в рамках цих домовленостей рухатися.

Але вони не є догмою, ці Мінські домовленості. Треба їх змінювати в частині дат, в частині виконання пунктів, насамперед у частині безпековій. Ми не можемо погоджуватися на ті умови, які для нас є неприйнятними.

Нагадаємо, що держави Великої сімки за підсумками саміту у Лондоні закликали Росію до деескалації на українських кордонах. Дипломати також висловили занепокоєння тим, що Росія блокує доступ до морських вод поблизу окупованого Криму і в Керченській протоці.