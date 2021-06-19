Великої води бояться жителі Прикарпаття. Люди сьогодні вийшли на протест і перекрили дорогу - вимагали укріпити берега річок. Які ще торік розмило під час паводків. Але до тепер влада так і не наважилася їх відремонтувати.

Жителі села Сопів, яке торік накрила велика вода, вийшли на протест - перекрили дорогу. Вимога у людей одна - негайно розпочати роботи щодо берегоукріплення. Кажуть, є загроза підтоплення осель. І така проблема нині у багатьох селах.

Забрано більше десяти метрів берега. І найгірше, що воно продовжує сипатися.

По кілька метрів землі річка забирає після кожного, навіть, найменшого паводка, бідкається пан Микола. Найбільший шмат суші пішов у воду торік, під час великої червневої повені - за кілька днів у Добровлянах берег зменшився майже на 50 метрів.

Микола Когут, житель села Добровляни, керуючий справами виконавчого комітету Новицької сільської ради:

Річка неухильно наближається до населеного пункту є місця де від будинків - де проживають люди буквально 100-150 метрів.

Під загрозою нині ще десять обійсть. Серед них і будинок пані Олени. Від річки до її подвір'я лише кілька десятків метрів. Пенсіонерка розповідає: з острахом дивиться прогноз погоди, боїться - щоб після зливи і її хата не поплила, як торік у сусідів. Тож в дощові дні не спускає очей з річки.

Олена, жителька села Пасічна:

Ноги трясуться, ну а куди я стара буду йти, куди я подінуся, куди я стара піду? Ну, виселять нас - але куди? Що, голова мене візьме до себе? Чи ти, дочко, візьмеш мене до себе?

За останніми підрахунками на укріплення берегів нині потрібно щонайменше 10 мільйонів гривень. Із запланованих 160 метрів берегоукріплень зробили лише половину. І то замість міцних габіонів з металічних конструкцій - берег вимостили звичайним камінням.

Андрій Гунда, голова Пасічнянської сільської ради ОТГ:

Річка тут підіймається до 10 метрів, і вона просто руйнує. Якщо така повториться повінь, як минулого року, - то це берегоукріплення не витримає.

І таких небезпечних місць в Пасічнянській громаді майже два десятки. Якщо нічого не робити, то ще одна злива - і гірською річкою упливе і частина дороги.

Ця дорога веде до чотирьох гірських сіл, а далі - лише гори. Якщо вона обвалиться - повністю відрізаними від світу опиняться більше десяти тисяч людей.

Берегоукріплення - це частина протипаводкової інфраструктури. Вони мають уберегти села та міста від ударів стихії. Опікуються ними різні структури - все залежить від форми власності. Берегоукріплення в селі Пасічна - у комунальній, тому його відновленням займалося обласне управління капітального будівництва.

Володимир Нижник, начальник управління капітального будівництва Івано-Франківської ОДА:

Воно зроблено згідно розробленої документації. На чотири мільйони було заплановано - у нас експертний висновок на мільйон двісті тисяч. - На цей рік чи передбачені якісь роботи? - Ми виконавці робіт, на даний час нічого не передбачено.

Тими, що у державній власності, відає Дністровське басейнове управління водних ресурсів - там кажуть: торік повінь в області знищила більше 80 їхніх об'єктів - це дамби та берегоукріплення. Відновити поки вдалося лише третину.

Олег Козар, заступник начальника Дністровського басейнового управління водних ресурсів:

На поточний рік ми подали погодження облдержадміністрацією пропозиції до Воддержагенства на відновлення додаткових 54 об'єктів, які нам потрібно відновити. З минулого року і ще є з позаминулих є такі об'єкти, тому що на жаль відновлення фінансувалося в невеликих обсягах.

З півсотні погодили лише десять. Решта - вже на наступні роки... якщо знайдуть гроші.

Та от чи буде так довго чекати негода? І чи не доведеться замість роботи на випередження, знову лише ліквідовувати наслідки?