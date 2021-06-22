На руїни було перетворено понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл

Сьогодні в Україні День скорботи і вшанування жертв німецько-радянської війни 1941-1945 років. 22 червня 1941 року війська нацистської Німеччини перейшли кордон тодішнього СРСР. Вранці бомбардували Київ.

За даними Інституту історії України, в лавах Червоної армії, партизанських формуваннях та загонах ОУН-УПА загинуло майже 4 мільйони українців.

У Другій Світовій Україна втратила найбільше людей серед усіх країн світу. За різними оцінками, загалом, загинуло від 8 до 10 мільйонів українців. На руїни було перетворено понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл.