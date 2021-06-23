Понад три тисячі жителів кількох воєводств на сході Польщі протягом доби звернулися по допомогу до рятувальників для ліквідації наслідків потужних буревіїв у регіоні. Переважно рятувальним службам доводиться відкачувати воду після злив та прибирати повалені буревіями дерева.

Негода обрушилася на частину країни протягом доби, спричинивши руйнування та залишивши понад 23 тисячі домогосподарств без електрики. Метеорологічна служба країни продовжує публікувати попередження про нові атаки стихії.