Потужний буревій залишив без електрики 23 тисячі домогосподарств у Польщі [ Редактировать ]
Понад три тисячі жителів кількох воєводств на сході Польщі протягом доби звернулися по допомогу до рятувальників для ліквідації наслідків потужних буревіїв у регіоні. Переважно рятувальним службам доводиться відкачувати воду після злив та прибирати повалені буревіями дерева.
Негода обрушилася на частину країни протягом доби, спричинивши руйнування та залишивши понад 23 тисячі домогосподарств без електрики. Метеорологічна служба країни продовжує публікувати попередження про нові атаки стихії.
по теме
Синоптики попереджають: попри оманливе тепло, в деяких регіонах розслаблятися зарано, і прогнозують значні зливи, місцями з градом
Такої повені місцеві мешканці й не пригадують - картина просто приголомшлива
З берегів вийшла річка Гнилокиш - від підтоплень потерпають мешканці приватного сектору
Синоптики попереджають: попри оманливе тепло, у деяких регіонах розслаблятися зарано
Потужні зливи по всій Україні перетворили дороги на річки, а машини на човни - коли припиняться дощі?