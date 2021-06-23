Імплементація нової норми може забрати багато часу

Міжнародна група юристів, яка працює в Нідерландах, оприлюднила правове визначення "екоциду". Група має на меті ввести екоцид у міжнародне кримінальне право як "п'ятий злочин" разом з геноцидом, злочином проти людяності, воєнним злочином та злочином агресії.

Втім, як зазначають українські експерти, імплементація такої норми може забрати багато часу. Водночас, найбільші забрудники світового довкілля Китай та США не приєдналися до Римського Статуту, відтак не визнають юрисдикції Міжнародного Кримінального суду.

Варто нагадати й те, що 441 Кримінального Кодексу України визначає екоцид як злочин, що карається позбавленням волі від 8 до 15 років.