Кримінального авторитета і трьох учасників банди затримала СБУ в Івано-Франківську.

Злочинці саме вдерлися до підприємця, забрали всі гроші й вимагали ще 50 тисяч доларів, які чоловік тримав у біткоїнах. Відомо, що затримані вибивали з людей неіснуючі борги, та брали участь у рейдерських захопленнях підприємств.

Під час обшуків у них вилучили незареєстровану зброю, боєприпаси, наркотики і гроші. Бандитам повідомлено про підозру за статтями "розбій" та "вимагання".

Марія Римар, речниця СБУ в Івано-Франківській області: