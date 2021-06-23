В Івано-Франківську затримали банду озброєних грабіжників [ Редактировать ]
Кримінального авторитета і трьох учасників банди затримала СБУ в Івано-Франківську.
Злочинці саме вдерлися до підприємця, забрали всі гроші й вимагали ще 50 тисяч доларів, які чоловік тримав у біткоїнах. Відомо, що затримані вибивали з людей неіснуючі борги, та брали участь у рейдерських захопленнях підприємств.
Під час обшуків у них вилучили незареєстровану зброю, боєприпаси, наркотики і гроші. Бандитам повідомлено про підозру за статтями "розбій" та "вимагання".
Марія Римар, речниця СБУ в Івано-Франківській області:
Угруповання може бути причетним до незаконного обігу зброї та наркотичних засобів. Один з учасників угруповання на даний момент підсудний у справі щодо організації нарколабораторії та збуту амфетаміну. Плануючи подальше розширення і зміцнення свого впливу, у квітні цього року лідер угруповання зареєстрував приватну охоронну фірму. Це дало б можливість учасникам угруповання легально володіти та використовувати зброю.
по теме
Група хлопців, які щойно закінчили школу, гуляла на вулиці - до них став задиратися чоловік, згодом пролунав вибух
Нападника поліція знайшла і допитала - що він розказав і яким може бути покарання?
Фальшиві "ковідні" довідки медик створював на комп'ютері просто у своєму робочому кабінеті
На Дніпропетровщині затримали чоловіка, котрий вбив хлопчика, якого шукали кілька днів - як він пояснив свій вчинок?
У п'ятьох хлопців осколкові поранення. Що відомо про нападника?