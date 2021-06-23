Украина требует допустить в Крым миссии ООН и ОБСЕ [ Редактировать ]
После наводнения жителям временно оккупированного Крыма грозит распространение новых инфекционных болезней. Украина требует, чтобы Россия обеспечила беспрепятственный и полный доступ Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщил украинский омбудсмен Людмила Денисова.
"Бездействие оккупационных властей России по обеспечению надлежащего функционирования инфраструктуры на полуострове привело к катастрофическим последствиям с человеческими жертвами", - заявила она.
При этом Денисова призвала международных партнеров усилить взаимодействие, чтобы заставить Россию выполнять обязательства по международному гуманитарному праву.
Она отметила, что на фоне сложной санитарно-эпидемиологической ситуации из-за коронавируса, населению оккупированного полуострова грозит распространение новых инфекционных болезней.
"Россия должна безотлагательно выполнить требования резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №75 / 192 и обеспечить беспрепятственный и полный доступ к временно оккупированного Крыма для международных мониторинговых миссий, в частности Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - заявила омбудсмен.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Крымская платформа должна объединить все демократические страны мира.
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