Кордон із Польщею відкрито! Черг немає! На Львівщині відновили роботу три прикордонні пункти пропуску, які не працювали більше року - через карантин. Змінилися від сьогодні й умови перебування на території Польщі.

Чи збільшилась кількість охочих потрапити до Євросоюзу? І яка зараз ситуація на кордоні? Розкаже Христина Гашенко.

Зелене світло українським водіям дали прикордонники на пунктах пропуску "Cмільниця", "Угринів" та "Устилуг". Вони не працювали від початку карантину.

А це пункт пропуску "Шегині - Медика". Саме тут раніше, щоб перетнути українсько-польський кордон, людям доводилось у чергах стояти по кілька годин. Сьогодні ситуація інакша, кажуть водії.

Ярослав Процько, водій:

Минулі тижні ми їхали в черзі стояли по 5 по 7 годин, зараз до української території це дуже мало. Так в загальному українсько-польський кордон переїжджаємо за 3-4 години.

Володимир, водій:

Поки що нормально. Дальше побачимо, скільки часу ще займе цей перетин кордону.

Єдине - дошкуляє спека. Автівки порожні. Люди - чекають у затінку навпроти.

Жанна і Тарас:

Не будемо на жарі 33 градуси стояти на сонці просто жарко, якби не було жарко то було б легше. - Ні від кого не залежить, погода то є літо, що тут зробиш.

Кількість автівок зменшилась удвічі, зазначають прикордонники. Довгих черг немає навіть сьогодні, в піковий день тижня.

Валентина Скред, заступник начальника відділення інспекторів прикордонної служби "Шегині":

Завдяки тому, що відкрилися додаткові пункти пропуска на польському кордоні, черга у нас наразі зменшилася. По кількості машин наразі до 80, загалом було понад 150 машин а той до 200 машин.

Одна з вагомих переваг цього пункту пропуску піший перехід. Він - єдиний на Львівщині.

Жодних черг і на пішому переході. Якщо раніше українсько-польський кордон за добу перетинало кілька тисяч охочих, то за сьогодні - лише 400 осіб.

Черги не утворюються, бо Польща дозволила займати всі сидячі місця в автобусах, - пояснюють прикордонники. Та й громадський транспорт нині напівпорожній.

Василь Валентій, водій автобуса:

Два місяці тягнуть запрошення. Тому менше людей їздить.

Та чи не найбільше українців обурюють польські карантинні нововведення. Від сьогодні всі, хто потрапляє в цю країну, повинні на тиждень самоізолюватись, а потім здати ПЛР-тест.

Наталія Ревть, жителька Кельце:

Всі простото в шоці тому що кожен мав заплановані вакцинації, щоб поїхати віддихнути, але у зв'язку із такою ситуацією дуже багато людей відмовилися. Ніхто нічого не знав.

Олександра Веселовська, жителька Львівщини:

В 12 годині стражгранічка польська не знала, що вони мають робити вони пускали людей по старому ще закону після 12-ї години.

Утім, навіть такі карантинні обмеження суттєво не вплинули на кількість заробітчан, які хочуть перетнути польський кордон. Українці їдуть, щоб заробити на сезонному збиранні ягід.