Анонс ток-шоу "Мир чи Війна" за 25 червня [ Редактировать ]
У Міністерстві економіки прогнозують підвищення тарифів на опалення та гарячу воду на 30% цього року! А наступного ще більше! Чому так відбувається? І головне - чому комунальні розцінки зростають, а якість послуг - ні?
І чи можна не платити за холодні батареї та брудні під'їзди? Дорога безгосподарність - це тема ток-шоу "Мир чи війна" вже цієї п'ятниці, на телеканалі НТН о 21-30.
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