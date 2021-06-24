У Міністерстві економіки прогнозують підвищення тарифів на опалення та гарячу воду на 30% цього року! А наступного ще більше! Чому так відбувається? І головне - чому комунальні розцінки зростають, а якість послуг - ні?

І чи можна не платити за холодні батареї та брудні під'їзди? Дорога безгосподарність - це тема ток-шоу "Мир чи війна" вже цієї п'ятниці, на телеканалі НТН о 21-30.