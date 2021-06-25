Проблеми з житлом та платіжками: Скорик назвав шляхи вирішення [ Редактировать ]
У п'ятницю ввечері, 25 червня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Микола Скорик розповів, що треба зробити, щоб вирішити питання з житлом та тарифами в Україні.
Для того, щоб кардинально змінити ситуацію, потрібні колосальні вкладення в ці державні програми з енергозберігання. І ми розуміємо, що це неможливо. Значить, ми не можемо кардинально збільшити зарплати громадян, і вони не в змозі платити ці тарифи. Значить, ми повинні знизити тарифи.
"Це потрібно подивитися правді у вічі, відійти від цього ринку газу, його немає і не може бути просто. Це нісенітниця. Це обман населення і колосальна афера, яка залишає без грошей кожного українського громадянина. Потрібно повернутися до ціни газу власного видобутку", - додав він.
Потрібно вибудовувати нормальні відносини з Росією, як основним постачальником газу в Україну. Потрібно навести лад в "Енергоатомі", в "Укргідроенерго" і так далі. Це не можливо, коли при таких тарифах ці структури збиткові.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал та дізнавайтесь про всі новини в Україні першими.
по теме
Під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун розповіла, чи дійсно цього року тарифи зростуть на понад 30 %
В пятницу, 25 июня, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский рассказал о том, что ждет украинцев с ценами на газ
Скільки доведеться платити за газ восени і як "застрахувати" себе від захмарних платіжок?
У Кабміні збираються підвищити тарифи для українців, які використовують більше електроенергії
В Україні незабаром змінять тарифи на електроенергію для населення