У п'ятницю ввечері, 25 червня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Микола Скорик розповів, що треба зробити, щоб вирішити питання з житлом та тарифами в Україні.

Для того, щоб кардинально змінити ситуацію, потрібні колосальні вкладення в ці державні програми з енергозберігання. І ми розуміємо, що це неможливо. Значить, ми не можемо кардинально збільшити зарплати громадян, і вони не в змозі платити ці тарифи. Значить, ми повинні знизити тарифи.

"Це потрібно подивитися правді у вічі, відійти від цього ринку газу, його немає і не може бути просто. Це нісенітниця. Це обман населення і колосальна афера, яка залишає без грошей кожного українського громадянина. Потрібно повернутися до ціни газу власного видобутку", - додав він.

Потрібно вибудовувати нормальні відносини з Росією, як основним постачальником газу в Україну. Потрібно навести лад в "Енергоатомі", в "Укргідроенерго" і так далі. Це не можливо, коли при таких тарифах ці структури збиткові.

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