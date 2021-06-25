"Зрізанням тарифів ми не вирішимо усі проблеми в ЖКГ" - Інна Совсун [ Редактировать ]
У п'ятницю ввечері, 25 червня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун розповіла про основні проблеми в ЖКГ та їх шляхи вирішення.
"Не вірте популістичним заявам про те, що простим зрізанням тарифів ми можемо вирішити той масив проблем, який є в житлово-комунальному господарстві. Якщо ми просто знизимо тарифи, в системі не з'являться гроші, аби модернізувати ваші будинки, щоб у вас текла чиста вода, було тепло взимку і так далі. Для цього потрібні ресурси, які повинні закладатись в тариф", - заявила вона.
Депутатка додала: "З іншого боку, мають бути ефективні державні програми і місцеві програми для того, аби допомагати тим особливо, хто собі не може цього дозволити вкладати в модернізацію будівель. Так, простим закиданням грошей в систему - ми її не вирішимо, але без грошей ми теж її не вирішимо".
Совсун зазначила, що так само і громадяни повинні володіти необхідними знаннями та розуміти свою відповідальність.
"Звичайно, що є другий елемент - це ефективне управління в системі. Громадяни мають зрозуміти, що вони як власники житла так само несуть свою частку відповідальності за це. Якщо їм не вистачає знань, аби зрозуміти як краще управляти будинком, має бути механізм на рівні місцевої влади, аби допомогти людям краще організуватись і отримати вигоду, яку приносить модернізація будівель", - додала вона.
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