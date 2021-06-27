"Амбасадорський" і навіть "конгресовий" борщ варили на цьому тижні у Вашингтоні

"Амбасадорський" і навіть "конгресовий" борщ варили на цьому тижні у Вашингтоні. Це масштабна промоакція, яка згодом проходитиме і в інших столицях. І спрямована на те, щоб знамениту українську страву внесли до Списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

Оскільки і досі доводиться переконувати, що вона саме українська. На Заході і в ресторанах, і в путівниках ще доволі часто можна побачити оголошення "борщ, тобто російський суп".

Чому треба доводити очевидне? Який борщ любила принцеса Діана? І котрий з рецептів сподобався американським конгресменам? Розкажуть Дмитро Анопченко та Світлана Чернецька.

Список ЮНЕСКО почали складати у двотисячних - і на сьогодні у ньому півтисячі пунктів.

І це не історичні будівлі, якщо ви про це подумали,, а щось, що є цінним для всього людства. Алжир, Марокко і Туніс попросили внести кус-кус - пшеничну крупу, яка популярна в арабських країнах. Фінляндія вмовила записати свою сауну. Швейцарія майстерність виготовлення годинників. Емірати перегони на верблюдах. Бельгія - вишневе пиво. Бразилія - капоейру. Індія - йогу…

А от цьогорічна заявка від України наш з вами борщ! Здавалося б, тут справа вирішена, ну хто сперечатиметься, що він український?

Але відкриєш ютуб і там повно рецептів, які так і підписані - "російський борщ".

Так само, за інерцією, страву часто називають у меню західних ресторанів. У Франції Мішленівському довіднику навіть вибачатися за це довелося.

Ну і що вже казати про телеефіри:

Это любимое блюдо в России, символ традиционной кухни. Во всех странах постсоветсткого пространства, в Польше, у белорусов - много стран, которые тоже делают борщ.

Борщ далеко не всегда бывает украинский. Бывает краснодарский, бывает русский.

Мы были одной страной, а если пойти еще дальше - мы вообще были единое целое. Поэтому какие претензии? Мы все вышли из борща.

Щоб пояснити людям, далеким від цієї суперечки (тим, хто борщу до цього ніколи і не пробував), чому це українська страва і який він на смак, - у самому центрі Вашингтона його і вирішили приготувати.

Оксана Маркарова, посол України у США:

Ми не так переконуємо світ, як просто нагадуємо, який наш український борщ чудовий.

До того ж чудовий за будь-яким рецептом. Тому й приготувати вирішили одразу два: "конгресовий"- традиційний борщ із м'ясом та галушками?? пампушками. І "посольський" з куркою. Людей, які зібралися за столом, усіх разом навряд чи десь іще можна було побачити.

Заступник держсекретаря Джордж Кент той самий, "Зірка" слухань щодо імпічменту Трампа через його розмову з Зеленським. Людина, яка на процесі дала найбільш серйозні свідчення. Він старанно чистить овочі.

Про кухню ви краще із моєю дружиною поговоріть. Я буряк лише виростити вмію. Мені нарізати - чи ви самі наріжете?

І власне, дружина дипломата.

А для мене це точно не перший раз. Я взагалі-то з кримських татар. І ми в дитинстві за своїм рецептом борщ варили. Ну, а зараз роблю традиційний український.

Посол Грузії в Америці, який зізнається готувати борщ не вміє, але дуже любить його їсти.

Я просто люблю борщ - як ще багато чого люблю українського.

І шеф української служби "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе, до якої американські друзі на борщ в гості напрошуються.

Я досить часто готую борщ і досить часто запрошую людей і навіть присутні тут були у мене вдома на борщі.

У тих, для кого все це вперше, нарізати складові для борщу виходить не дуже. Постійно потрібна "допомога залу"- щоб розібратися, що класти в каструлю першим.

І все це тепер треба порізати.

Щодо рецепту іноді виникають суперечки, адже в кожної господині, свій борщ. Нашинкувати капусту для дипломатів теж, виявляється, справа непроста. Конгресмен-республіканець Дуг Ламборн із цікавістю спостерігає за процесом і намагається все запам'ятати - в його окрузі чимало американських українців, буде про з ними поговорити.

Дуг Ламборн, конгресмен від штату Колорадо:

У дитинстві я любив суп чілі. Так він нагадав мені борщ, оскільки кожен робить його по-своєму, в кожній родині - своя фішка, у кожного кухаря - особливий рецепт. І в цьому я бачу схожість між вашим борщем і моїм улюбленим чілі.

Передати класичний смак борщу, тут, в Америці, непросто, ділиться український шеф-кухар Дмитро Марценюк. І не тільки тому, що овочі інші, хоча й це теж важливо.

Дмитро Марценюк, шеф-кухар українського ресторану в Нью-Йорку:

В Україні борщ більш потужний, ароматний, бо всі овочі, всі інгредієнти натуральні. Але насамперед все залежить від води. Навіть в Америці по штатах вода інша - я знаю, є різні кулінарні змагання, так люди їдуть зі своєю водою - щоб виграти. Наприклад, з Нью-Йорка везуть воду в Каліфорнію.

І поки борщ, зварений на вашингтонській воді, кипів на плиті, гості обговорювали хто зі знаменитостей називав його улюбленою стравою. І хтось згадав леді Діану і моя колега в Лондоні з'ясувала - це не чутки.

Як виявилося, борщ ще й їжа, гідна принцеси. Лише недавно опублікували листи, де леді Діана назвала саме борщ своєю найулюбленішою стравою. Мати Вільяма та Гаррі була відома своїм вишуканим стилем та віданністю здоровому харчуванню.

Вона підкорила серця не лише британців, але й людей у всьому світі. То й не дивно, що кулінарними смаками Діани поцікавився благодійний фонд із Нової Зеландії. Він опитував знаменитостей - для книги рецептів. Запити про улюблені страви надіслали не лише леді Ді, але й принцесі Монако Грейс Келлі та прем'єрці Британії Маргарет Тетчер.

І ось він, той самий лист за 7 квітня 1981 року. Написаний від імені приватного секретаря майбутньої принцеси.

Найулюбленіший рецепт леді Діани - це Борщ-суп.

Але далі - дуже дивний перелік.

Він містить наступні інгредієнти: буряк, натуральний йогурт, цибуля, курячий бульйон, молоко, сметана, сіль та перець.

Кожного, хто хоча б раз у житті готував чи навіть їв борщ - здивує цей список продуктів. Майже не перелічені овочі, проте чомусь окрім сметани є ще й молоко та йогурт? Що ж це була за страва?

Люсі Варнава, британський шеф-кухар:

Вони написали інгредієнти, з яких, я вважаю, що неможливо приготувати борщ. Принцеса Діана не вміла готувати зовсім, тому для неї мабуть, на її пам'яті був отакий борщ-суп, щось таке із буряком. Але вона не могла сказати рецепт, бо якщо людина ніколи не готувала, вона не знала, що туди кладуть.

Українка Люсі Варнава працювала шефинею в лондонських ресторанах. Вона добре знається на особливостях англійської кухні та тонкощах смаків британців, які зазвичай не дуже той вибагливі. Віддають перевагу тому, що легше приготувати: запеченим овочам, м'ясу, рибі чи просто бутербродам.

Що й говорити, коли одним із найпоширеніших обідів тут досі залишається тост із фасолею в томатному соусі.

Люсі Варнава, британський шеф-кухар:

Для англійців наш борщ - це стю, так вони називають, коли є багато овочів і не так багато бульйону - це стю. тому що суп в Англії - це пюре, пюре-суп.

Сама Люсі неодноразово готувала борщ друзям-британцям. І завжди він викликав абсолютне захоплення. Але - каже - навряд чи ця страва приживеться в королівстві у списку улюблених. Надто багато зусиль для його приготування.

Люсі Варнава, британський шеф-кухар:

Якщо ми подивимося на королівську родину, то я вам як шеф і експерт з етикету можу сказати, що в королівській родині більш традиційні англійські страви. Тож дуже цікаво, як принцеса Діана змогла скуштувати і полюбити український борщ.

Відповідь знає колишній королівський кухар Даррен Макгрейді. Каже, принцеса весь час просила його колег знайти смачні вегетаріанські рецепти; легко погоджувалась на іноземні страви, аби лише не їсти жирного та м'ясного.

Даррен Макгрейді, колишній королівський кухар:

Принцеса взагалі не їла м'яса. Дуже рідко могла ягнятину спробувати - просто як делікатес. Але переважно всі страви були вегетаріанські. Також принцеса не чуралася часнику - навпаки, любила страви, в які його додавали.

Овочевий суп, який буде смачним і без м'яса, і до якого треба додати часник? А чому б не спробувати пісний борщ, мабуть вирішив один із кухарів. І догодив настільки, що його просили знову і знову це готувати.

На відміну від придворних принцеси учасники Вашингтонського "борщового паті" рецепт точно не сплутають і йогурт додати не спробують, бо своїми руками це все готували. І що борщ український у Капітолії тепер теж ніколи не забудуть. Тому враження від першої ложки - безцінні.

Вишукано! Просто вишукано!

Джордж Кент з Держдепу навіть розчулено вигукнув: "і Крим - це Україна, і борщ - це Україна"!

Оксана Маркарова, посол України у США:

З Кримом не треба доводити треба тільки повернути його назад. З борщем? Для нас теж не треба доводити. Ми знаємо, що борщ наш. Але нам дуже хочеться, щоб не тільки ми, а всі про це знали. Хочемо, щоб офіційно борщ був наш тому і працюємо над цим.

Який борщ переміг - "посольський" чи "конгресовий"- у Вашингтоні так і не вирішили, до останньої ложки з'їли обидва.