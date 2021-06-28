Конституція - фундамент державності - Петро Порошенко [ Редактировать ]
Конституція - фундамент державності. Від порушення Основного Закону застеріг можновладців п'ятий президент Петро Порошенко. І нагадав, що усі органи влади мають неухильно дотримуватися курсу України на зближення з ЄС і НАТО, прописаного в Конституції.
Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська солідарність":
Конституція це не є, знаєте, шведський стіл, де ти можеш підійти, другу-третю статтю вибрати, а 106, де обмежені права президента - не читати. Конституція тим і цінна, що вона працює тільки як цілісний, законодавчий, базовий, державницький організм - фундамент державницької України. І найосновніше це є те, що всі органи державної влади мають докладати всіх зусиль для руху нашої країни, для інтеграції в Європейський Союз і Північноатлантичний блок.
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