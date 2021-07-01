Україна готується до запуску цифрових посвідчень про вакцинацію проти коронавірусу. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль. Документ можна буде отримати через портал "Дія". Уже сьогодні цю функцію почнуть тестувати.

За словами Шмигаля, український сертифікат повністю відповідатиме європейським стандартам.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: