Портал "Дія" дозволить замовити ковід-паспорт [ Редактировать ]
Україна готується до запуску цифрових посвідчень про вакцинацію проти коронавірусу. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль. Документ можна буде отримати через портал "Дія". Уже сьогодні цю функцію почнуть тестувати.
За словами Шмигаля, український сертифікат повністю відповідатиме європейським стандартам.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Український документ повністю відповідатиме вимогам єврокомісії, сам документ можна буде згенерувати у застосунку чи на порталі "Дія", в перспективі документ можна буде отримати у сімейного лікаря. Ми вже ухвалили постанову КМУ, яка визначає порядок таких сертифікатів, все готово до запуску таких сертифікатів наша мета - повернути українцям можливість безперешкодно подорожувати світом.
по теме
Прискорена імунізація проти ковіду - чому поспішають і чи вистачить на всіх вакцин?
Уряд доручив відкрити центри масової вакцинації щонайменше в кожному райцентрі
В среду, 16 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров Украины продлевает карантинные ограничение из-за пандемии коронавируса
Документ міститиме інформацію про наявність повного курсу щеплень від коронавірусу та результати останнього ПЛР-тесту
Документ можна буде згенерувати на порталі "Дія". Уже завтра цю функцію почнуть тестувати