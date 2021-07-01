У Канаді фіксують збільшення смертей від теплового удару [ Редактировать ]
Канада потерпає від аномальної спеки. Через це в країні дедалі більше смертей від теплового удару. Упродовж п'яти днів зафіксували майже пів тисячі смертельних випадків.
Тамтешні медики встановили - тіла більшості померлих знаходили в задушливих непровітрюваних приміщеннях. У деяких регіонах температура сягнула майже 50 градусів.
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