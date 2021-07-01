На Прикарпатті селяни протестують через бездоріжжя [ Редактировать ]
Транспортна блокада. На Прикарпатті селяни вже третій день перекривають дорогу. Спершу блокували місцеву - у своєму селі. Та реакції не було. Тож сьогодні вийшли на центральну трасу.
Люди вимагають відремонтувати дорогу до їхніх сіл. Йдеться про 25 кілометрів дороги, а точніше бездоріжжя. Востаннє капітальний ремонт там бачили кілька десятиліть тому. По обіді до протестувальників приїхав директор дорожнього підприємства. Чиновник каже: грошей на ремонт - немає.
Тож планують брати кредит. Втім, це рішення спершу має погодити обласна рада. Сесія запланована на 9 липня. Та люди наполягають: зійдуть із траси, лише коли побачать на ній дорожню техніку.
Оксана, учасниця акції протесту:
Років 20-30 більше ніхто не дивиться. Бувають хворі люди, не можливо людину туди довести до лікарні на нас ніхто не реагує. Центральна дорога і неможливо проїхати.
Марія, учасниця акції протесту:
Проїхати неможливо там. Не можливо ні швидкій, проїдемо 2 рази машиною і треба ремонтувати. То страшне то ужас. Ми перекрили дорогу в селах не центральну ніхто не реагував, стояли люди 2 дні, дві ночі, влада не реагує.
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