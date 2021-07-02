Нещасний випадок на Запоріжжі: підліток загинув на дитячому майданчику [ Редактировать ]
А в містечку Приазовське, на Запоріжжі, підліток смертельно травмувався на дитячому майданчику. Що саме сталося? І хто винен? З'ясовував Сергій Бордюжа.
Біля гойдалки у центральному парку відпочинку Приазовського - букет квітів. Кілька днів томУ, на цьому місці, загинув чотирнадцятирічний хлопчик.
Оксана, мати хлопчика:
Я ушла на огород. А в 8 часов мне девочка однокласница позвонила, что Никита упал с качели. Мы с мужем поехали. Ну, упал ребенок. Ну, мало ли, упал с качели. Приехали, а он совсем уже не упал. Совсем уже лежит мертвый.
Батьки загиблого Микити ледве стримують сльози. Він був єдиною дитиною в родині. Втім, в трагедії - нікого не звинувачують. Стався нещасний випадок. Це підтверджують і в поліції.
Володимир Кравченко, в.о. керівника відділення поліції №2 смт Приазовське:
Не гойдалка його вдарила. Не зламалась під ним гойдалка. А він сам вистрибнув з неї.
Очевидці кажуть, підліток хотів показати свою спритність. Та не розрахував сил.
Оксана, мати хлопчика:
Их уже давным давно надо было демонтировать. Уже не одна. Ну это просто трагедия такая уже с плачевным была ж у нас. Но до этого тоже ж были, падали, головы разбивали.
Ці гойдалки в місцевому парку ще з часів СРСР - розповідають місцеві.
Олена, жителька Приазовського:
Это уже давно, так сказать, забытое прошлое. Его нужно убрать и улучшать конечно же детскую игровую. Ну, на данный момент в нашем Приазовье некуда больше пойти. Дети играют здесь.
Місцеві чиновники запевняють, дитячі атракціони хоч і старі - проте - надійні. І їхній стан не викликає нарікань.
Марина Попова, заступниця Приазовського селищного голови:
Снести всегда легко. А сохранить и так сказать, дальше этим пользоваться, это гораздо сложнее, как говориться. И потому оно, действительно, лучше бы сохранить и пользоваться этим в дальнейшем. Хотели, чтобы было именно таким вот образом.
А втім, місцеві депутати пообіцяли зібратись і вирішити безпечний атракціон для дітей, чи ні. І відтак - зносити його чи залишити все як є. Та водночас, закликають батьків вкотре нагадати дітям про можливу небезпеку, і про те що розваги мають бути безпечними.
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