А в містечку Приазовське, на Запоріжжі, підліток смертельно травмувався на дитячому майданчику. Що саме сталося? І хто винен? З'ясовував Сергій Бордюжа.

Біля гойдалки у центральному парку відпочинку Приазовського - букет квітів. Кілька днів томУ, на цьому місці, загинув чотирнадцятирічний хлопчик.

Оксана, мати хлопчика:

Я ушла на огород. А в 8 часов мне девочка однокласница позвонила, что Никита упал с качели. Мы с мужем поехали. Ну, упал ребенок. Ну, мало ли, упал с качели. Приехали, а он совсем уже не упал. Совсем уже лежит мертвый.

Батьки загиблого Микити ледве стримують сльози. Він був єдиною дитиною в родині. Втім, в трагедії - нікого не звинувачують. Стався нещасний випадок. Це підтверджують і в поліції.

Володимир Кравченко, в.о. керівника відділення поліції №2 смт Приазовське:

Не гойдалка його вдарила. Не зламалась під ним гойдалка. А він сам вистрибнув з неї.

Очевидці кажуть, підліток хотів показати свою спритність. Та не розрахував сил.

Оксана, мати хлопчика:

Их уже давным давно надо было демонтировать. Уже не одна. Ну это просто трагедия такая уже с плачевным была ж у нас. Но до этого тоже ж были, падали, головы разбивали.

Ці гойдалки в місцевому парку ще з часів СРСР - розповідають місцеві.

Олена, жителька Приазовського:

Это уже давно, так сказать, забытое прошлое. Его нужно убрать и улучшать конечно же детскую игровую. Ну, на данный момент в нашем Приазовье некуда больше пойти. Дети играют здесь.

Місцеві чиновники запевняють, дитячі атракціони хоч і старі - проте - надійні. І їхній стан не викликає нарікань.

Марина Попова, заступниця Приазовського селищного голови:

Снести всегда легко. А сохранить и так сказать, дальше этим пользоваться, это гораздо сложнее, как говориться. И потому оно, действительно, лучше бы сохранить и пользоваться этим в дальнейшем. Хотели, чтобы было именно таким вот образом.

А втім, місцеві депутати пообіцяли зібратись і вирішити безпечний атракціон для дітей, чи ні. І відтак - зносити його чи залишити все як є. Та водночас, закликають батьків вкотре нагадати дітям про можливу небезпеку, і про те що розваги мають бути безпечними.