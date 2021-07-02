"Сьогодні фермер в Україні - безправний" - Тарас Козак [ Редактировать ]
У п'ятницю ввечері, 2 липня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" економіст, депутат Київської міської ради від партії "Голос" Тарас Козак прокоментував реформу ринку землі.
"Сьогодні в Україні величезна кількість лендлордів - олігархів, які зацікавлені залякати людей, щоби вони не продавали землю, щоб була можливість тільки здати їх в оренду. Кому їх можна здати в оренду? Величезним агрокомпаніям, які мають банки землі сотні тисяч га. Сьогодні селянин, фермер фактично безправний. Він не може сьогодні конкурувати з великою агрокомпанією, яка фактично виганяє людей із села", - заявив експерт.
Він додав: "Сьогодні за те, щоб повернути цей мораторій назад, виступають в першу чергу компанії, які вже є або підпільними власниками, або орендаторами на десятки років цієї землі... Що стосується банків, які ніби можуть викупити величезні опції - це неправда. Банки дають кредит, і якщо вже землевласник не може розрахуватись із цим кредитом, то банк має право цю землю викупити і тут же продати".
Тарас Козак зазначив, що думка про те, що іноземні банки скуплять землі в Україні - хибна.
"Ці всі байки про те, що зараз іноземні банки скуплять трильйони га землі в Україні - це все для того, щоб залякати нашого селянина і залишити його таким же безправним, як і сьогодні", - додав експерт.
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