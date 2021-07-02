Земельна реформа: депутат від "Батьківщини" назвав головні ризики закону [ Редактировать ]
У п'ятницю ввечері, 2 липня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк оцінив закон про відкриття ринку землі.
"Давайте про тих людей, які нині мають пай і справді доведені "до зубожіння" та хочуть продати. Для цього і є держава, за прикладом багатьох європейських держав вона створює національну агенцію чи банк і, увага, викуповує в громадянина пай, який він хоче продати. Вибачте, але не за ціною, яка зараз є (1000 доларів), а за ціною реальною, доводячи і піднімаючи. І тоді та людина має продати, а той банк чи агенція ту землю, яка вже буде державною, віддати в оренду", - заявив він.
Він додав: "Які ризики із цим законом? Паралізована правоохоронна система і суддівська гілка влади відсуня. Зараз масово люди скаржаться, що в державному реєстрі майнових прав відбувається вночі і вдень невідомо що. А людям кажуть: іди в суд! Люди роками судяться за землю, яку в них забрали".
Депутат також заявив, що земля - це не товар.
"Щоби був прозорий ринок, треба щоб правоохоронна система і суддівська працювала як годинник. Я категорично не погоджуюсь, що земля - це товар, бо це не будинок, і не автомобіль. Земля - це засіб для отримання товару", - резюмував Цимбалюк.
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