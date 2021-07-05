Втомилися чекати. Біля українсько-польського кордону люди перекрили трасу державного значення. З єдиною вимогою, щоб її нарешті полагодили. Зробити це мали ще торік.

Гроші на ремонт дала Польща, виконавець робіт, компанія з Європи, навіть асфальтний завод збудувала. І застрягла у хащах української бюрократії. Чому дорога досі розбита - з'ясовувала Христина Гашенко.

Кілька десятків жителів ближніх сіл перекрили дорогу державного значення Червоноград - Рава Руська. Пропускають лише швидкі та автівки з дітьми.

А усе через суцільні ями та вибоїни. Це дорога державного значення до українсько-польського кордону - довжиною 53 кілометри.

Ярослав, житель с. Острів:

Один напрямок. На полігоні дорога краща як тут.

Ігор Бурда, житель с. Жужеляни:

Ми не вимагаємо нічого незвичайного. Всі згають, що з кожної літри пального йде дорожній збір, а дороги немає. То за наші кошти не можна зробити дороги?

Замість звичних десяти хвилин - ціла година. Саме стільки часу витрачають щодня місцеві, добираючись на роботу.

Олександр, водій:

То не реально по такій дорозі їздити, то обійство, то тішишся, що ти маєш свобідний день, що не треба їхати.

Дорогу до кордону має ремонтувати польська компанія. Вона виграла тендер ще кілька років тому. Розбиті вщент пів сотні кілометрів європейці обіцяють відновити за ціною на 20 відсотків дешевше, ніж українські шляховики. Будуватимуть у борг. Роботи коштуватимуть 31 мільйон євро. І віддавати їх Україна буде протягом 30 років під 0,15% кредиту.

Андрій Гнядець, співорганізатор акції:

Міжнародні фірми будують по міжнародним стандартам, ми розуміємо що на даній ділянці буде більше 10 мостів. Ремонт мостів є великим плюсом, тому що деколи виграють тендера, але почти не ремонтують.

Поруч із розбитою дорогою поляки навіть спеціально збудували асфальтний завод. Та створили будмайданчик.

Охорона, вантажівки та гори щебеню. Сюди ще з осені дорожники звозять будматеріали на ремонт міжнародної траси.

Ремонт дороги до кордону поляки мали завершити наприкінці минулого року. Втім жодних документів для роботи досі так і не отримали. Кажуть, усе через прогалини у законодавстві.

Валерій П'ятак, директор представництва польської компанії в Україні:

Завод стоїть вже два роки, ви уявляєте, які витрати ми несемо, скажімо, що ми не робимо цю дорогу. Давно інвестор хотів звідси піти. Терміни виконання контракту є зсунуті у зв'язку із очевидно об'єктивними і суб'єктивними причинами. Об'єктивні, це можна назвати не відповідність законодавства.

Місцеві активісти переконані, документів на ремонт немає, бо українські чиновники не отримали "відкатів".

Олександр Клімов, громадський активіст:

Це шалені гроші і на цьому можна заробити але, є інформація, я не можу стверджувати чи це правда, при попередній владі хотіли собі взяти в субпідряд наші українські компанії, які виконували ремонтні роботи, тепер при цій владі відбуваються аналогічні домовленості.

Замовник Служба Автомобільних доріг у Львівській області. Там, пояснюють, документи ретельно перевіряли і навіть двічі надсилали у Державну архітектурно-будівельну інспекцію, що в Києві.

Оксана Богуш, речниця Служби автомобільних доріг у Львівській області:

Це поперше дуже великий проект, 53 км дороги,12 мостових споруд, тому воно і затягнулося в часі було по кожному елементу свої зауваження, поки виправляли.

І вже під час акції протесту, місцеві жителі дізналися, у Києві таки затвердили документи на ремонт дороги. І вже 12 липня у ДАБі планують погодити усі дозволи.