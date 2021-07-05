Розкрадали ліс під прикриттям пожеж. У ДБР викрили махінації з продажу деревини на понад два мільйони гривень. Йдеться про минулорічні лісові пожежі на Луганщині.

Слідчі з'ясували, що колишні місцеві посадовці продавали державну деревину за заниженими цінами. У документах писали, що лісоматеріал пошкоджений унаслідок вогню. Хоча насправді дерева були нормальної якості.

Ольга Чиканова, речниця ДБР: