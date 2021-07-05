Працівники ДБР на Луганщині розкрадали державний ліс [ Редактировать ]
Розкрадали ліс під прикриттям пожеж. У ДБР викрили махінації з продажу деревини на понад два мільйони гривень. Йдеться про минулорічні лісові пожежі на Луганщині.
Слідчі з'ясували, що колишні місцеві посадовці продавали державну деревину за заниженими цінами. У документах писали, що лісоматеріал пошкоджений унаслідок вогню. Хоча насправді дерева були нормальної якості.
Ольга Чиканова, речниця ДБР:
Організував злочинну групу підприємець, який раніше входив до владних структур. До групи також входили діючі та колишні посадовці "Севєродонецького", "Новоайдарського" держпідприємств, експосадовець луганського обласного управління лісового та мисливського господарства. У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до три років зі штрафом.
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