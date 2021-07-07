Володимир Зеленський хоче отримати перелік реформ для інтеграції у НАТО [ Редактировать ]
Україна хоче отримати від НАТО чіткий перелік реформ, необхідних для інтеграції в Альянс. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час візиту до Литви. Глава держави також вважає, що Євросоюзу не варто зосереджуватися на поновленні самітів з Росією.
Натомість варто активніше фіксувати європейську перспективу України. Також Зеленський прокоментував ефективність Нормандського формату, зазначивши, що для вирішення ситуації на сході України - його варто модернізувати.
Процес заради процесу не працює, якщо ми бачимо гальмування в нормандському форматі я про це відверто сказав, я вважаю, що там йде гальмування тому, я виступав, щоб доєдналися країни потужні геополітичні гравці, які можуть вплинути на РФ. Я дійсно хотів би, щоб потужність США допомогла Україні завершити цю трагедію в центрі Європи в 21 сторіччі.
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