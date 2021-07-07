Україна хоче отримати від НАТО чіткий перелік реформ, необхідних для інтеграції в Альянс. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час візиту до Литви. Глава держави також вважає, що Євросоюзу не варто зосереджуватися на поновленні самітів з Росією.

Натомість варто активніше фіксувати європейську перспективу України. Також Зеленський прокоментував ефективність Нормандського формату, зазначивши, що для вирішення ситуації на сході України - його варто модернізувати.