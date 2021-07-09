"Кримінальний авторитет" організував збут підробних грошей [ Редактировать ]
СБУ викрила злочинну групу, що збувала великі суми підробних грошей. Організував схему громадянин Російськой Федерації, який фігурує в списках РНБО і є "кримінальним авторитетом".
Також у махінаціях брали участь і українці. Вони збували фальшиві банкноти, які надходили в Україну з-за кордону, нижче номінальної вартості. Співробітники СБУ затримали організатора та одного з учасників угруповання.
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