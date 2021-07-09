Приїхали в гори святкувати випускний, а потрапили в лікарню. На Прикарпатті чергове масове отруєння. Госпіталізували 12 підлітків та одного дорослого. Усі вони з Коростеня Житомирської області, відпочивали в одному з комплексів у курортному Микуличині. Чим могли отруїтися? І як почуваються? Дізнавалася Жанна Дутчак.

Аби згадка була на все життя. Таку важливу подію, як закінчення школи, випускники міста Коростеня вирішили відсвяткувати по-особливому. Всі гуртом два десятки дітей та п'ятеро дорослих орендували автобус і поїхали в Карпати.

Для відпочинку обрали комплекс в селі Микуличин. Прибули сюди в понеділок. А вже в середу дітям раптово стало зле. Один за одним їх почали забирати в Яремчанську міську лікарню.

Галина Мацюк, лікарка-інфекціоністка Яремчанської центральної міської лікарні:

Загалом на приймальний покій звернулося сімнадцять осіб. Діти мали одинакові симптоми, у всіх була блювота, болі в животі, піднялася температура, виражена вялість.

Чотирьом прописали амбулаторне лікування і виписали, а решту - залишили в інфекційному відділенні.

Галина Мацюк, лікарка-інфекціоністка Яремчанської центральної міської лікарні

На сьогоднішній день стан дітей стабільний. Керівники групи які приїхали, вони хочуть забирати дітей, замовили автобус.

Говорити на камеру постраждалі відмовилися.

Нєа, ми не будемо давати інтерв'ю. Тому що ми не хочемо.

Чим і де могли отруїтися? Фахівці держпросподивслужби розпочали епідрозслідування. Кажуть за ці два дні діти харчувалися і власними продуктами, і стравами у відпочинковому комплексі.

Віталій Фіглевський, начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області:

Даний заклад не мав посвідчення як оператора ринку обігу харчових продуктів і не мав права харчувати відпочивальників. Працівники не мали особових медичних книжок.

Дорослі, які супроводжували дітей, були зобов'язані проконтролювати, що саме їли діти, кажуть фахівці. Адже багато продуктів ті привезли із собою, зокрема, м'ясо. Без холодильника заготовка простояла щонайменше сім годин в автобусі, і ще добу в закладі. Утім, остаточні висновки має дати експертиза. Водночас Держпродспоживслужба взялася активно перевіряти заклади відпочинку на місцевих курортах. За останній тиждень перевірили двадцять таких об'єктів і майже в третині виявили порушення.