В Україні за добу від COVID-19 одужали 655 людей [ Редактировать ]
655 випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 12 пацієнтів померло, одужало - майже 900. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Донеччині повідомили в МОЗі.
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