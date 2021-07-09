"Динамо" подписало нового игрока [ Редактировать ]
В пятницу, 9 июля, футбольный клуб "Динамо" подписало контракт с 23-летним полузащитником Денисом Антюхом. Об этом сообщается на официальном сайте "Динамо".
В предыдущие полтора года мужчина был игроком "Колоса". Соглашение рассчитано на четыре сезона.
Футболист достался киевлянам бесплатно, поскольку из "Колоса" он ушел по истечению срока контракта.
Конкурировать за место в составе Денису предстоит с Беньямином Вербичем и Жерсоном Родригешом. Возможно и с Карлосом Де Пеной, но будущее уругвайца в "Динамо" под вопросом.
В прошлом сезоне Антюх сыграл 27 матчей за "Колос", забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" лишилось бразильского форварда.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Наша збірна вийде на поле проти англійців - команди боротимуться за путівку до півфіналу Євро-2020
Во вторник, 29 июня, в поединке 1/8 финала чемпионата Европы встретились сборные Швеции и Украины, в котором украинская борная одержала победу и вышла в 1/4 чемпионата
Сборная Италии по футболу закрылась на базе после того, как среди журналистов обнаружили коронавирус
Футбольні фани сперечаються через гол, що вивів Англію у фінал Євро - що з ним не так?
Останній переможний гол англійців викликав чимало критики - чи заслуженою була перемога і що не так з останнім пенальті?