В пятницу, 9 июля, футбольный клуб "Динамо" подписало контракт с 23-летним полузащитником Денисом Антюхом. Об этом сообщается на официальном сайте "Динамо".

В предыдущие полтора года мужчина был игроком "Колоса". Соглашение рассчитано на четыре сезона.

Футболист достался киевлянам бесплатно, поскольку из "Колоса" он ушел по истечению срока контракта.

Конкурировать за место в составе Денису предстоит с Беньямином Вербичем и Жерсоном Родригешом. Возможно и с Карлосом Де Пеной, но будущее уругвайца в "Динамо" под вопросом.

В прошлом сезоне Антюх сыграл 27 матчей за "Колос", забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" лишилось бразильского форварда.

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