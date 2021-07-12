"Певні новини" про так званий список українських олігархів можуть з'явитися після чергового засідання РНБО. Про це заявив секретар Радбезу Олексій Данілов.

Рада традиційно збереться цієї п'ятниці, і, вперше, не в Києві. Де саме - Данілов не уточнив. Але порядок денний, за його словами, вже сформований: це питання національної безпеки, НАТО і санкційної політики.

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України: