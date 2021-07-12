На засіданні РНБО обговорять санкційну політику [ Редактировать ]
"Певні новини" про так званий список українських олігархів можуть з'явитися після чергового засідання РНБО. Про це заявив секретар Радбезу Олексій Данілов.
Рада традиційно збереться цієї п'ятниці, і, вперше, не в Києві. Де саме - Данілов не уточнив. Але порядок денний, за його словами, вже сформований: це питання національної безпеки, НАТО і санкційної політики.
Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України:
Те що стосується питання по 134 громадян України, які знаходяться під санкціями США. 100 із них є в нашому санкційному списку. Чотири особи ідуть окремо у нас. Нещодавно закінчився великий обсяг робіт з нашими партнерами. Ми отримуємо достатній обсяг інформації. Для прийняття наших подальших дій відносно тих чи інших людей, які можуть потрапити під санкції нашої країни. Ми співпрацюємо з партнерами США, це і партнери з інших країн, які знаходяться в Європі і дуже багато працюють в наших силових органах, дуже багато працюють, допомагають РНБО саме в цьому питанні.
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За його словами, Сенат має всі важелі для цього та підтримку конгресменів. Крім того, в самому американському уряді є люди, які розуміють, що виключення із санкцій компанії-оператора проєкту було "жахливою помилкою"
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