У Києві затримали автівку з автоматами Калашникова [ Редактировать ]
Затримали за підозрою в постачанні зброї до столиці. На в'їзді до Києва поліцейські зупинили автівку, в якій полтавець перевозив два автомати Калашникова та набої.
За оперативною інформацією, чоловік віз зброю на продаж замовнику. Вартість одного ствола - дві тисячі євро. 47-річного жителя Полтави затримали.
Як виявилось, він уже мав судимість за скоєння аналогічного злочину. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до семи років позбавлення волі.
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