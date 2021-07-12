Затримали за підозрою в постачанні зброї до столиці. На в'їзді до Києва поліцейські зупинили автівку, в якій полтавець перевозив два автомати Калашникова та набої.

За оперативною інформацією, чоловік віз зброю на продаж замовнику. Вартість одного ствола - дві тисячі євро. 47-річного жителя Полтави затримали.

Як виявилось, він уже мав судимість за скоєння аналогічного злочину. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до семи років позбавлення волі.