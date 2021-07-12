Про необхідність третьої дози вакцин для тих, хто вже отримав дві - заявляє Pfizer. Пропозиції компанія вже передала американському уряду. Про третє щеплення думають і в ЄС. Навіщо воно потрібно? І чому чиновники цій ідеї не раді? Дмитро Анопченко чув думки медиків.

Дві дози - добре, але третя все одно буде потрібна, - переконані дослідники Pfizer. Вони зібрали сьогодні на розмову за зачиненими дверима американських найвищих чиновників, які відповідають за медицину, щоб запропонувати свій план. У ньому передбачено, що кожному американцю, щеплення якому зробили Pfizer, добре було б ще й третю дозу отримати.

Це так звана "бустерна доза", випробування якої тривали останні кілька місяців. Фармкомпанія Pfizer стверджує, що її дослідження продемонстрували: якщо третій укол зробити рівно через 6 місяців після другого, кількість антитіл в організмі буде в п'ятеро - у десятеро вищою, ніж після перших двох доз. А імунітет, переконують, значно стійкішим, ніж зараз. Пропозиція Pfizer - організувати нову масову вакцинацію в січні-лютому. Якраз мине пів року в тих, хто у червні-липні отримав другу ін'єкцію, і приміщення центрів вакцинації звільняться після першої хвилі щеплень.

Але чиновники наразі проти. Навіть не дочекавшись самої зустрічі, два медичних відомства США поширили спільну заяву. У ній висловлюють думку, що тим, хто пройшов курс вакцинації проти коронавірусу, третьої ін'єкції робити не потрібно. Кажуть, "про бустерні дози подумаємо, коли наука продемонструє, що це справді необхідно".

Чому така жорстка реакція? Преса з'ясувала: міркування суто практичні. Не хочуть тих, хто і досі не отримав щеплення, налякати. Багато людей щодо двох доз вагаються, а коли почують про третю - точно на укол не погодяться.

А от щодо того, чи треба "підживити" імунітет - думки в медиків розділилися. Хтось каже - хороша ідея - так показники ще більше знизяться. Інші наполягають: треба третю дозу ще й до модифікованих штамів вірусу, які будуть у світі на той час, адаптувати, тоді у третьому щепленні є сенс.

Багато хто підозрює, що виробник вакцини просто побільше грошей хоче заробити, адже і без того підняв мільярди на державних закупівлях, а коли вони очікувано підуть на спад, то запропонує "бустерну дозу", щоб нові замовлення отримати.

Тому і рішення поки що немає. Але в самому Pfizer переконані: рано чи пізно всім вакцинованим все одно доведеться отримати цю третю дозу. Питання лише коли, і - державним коштом, централізовано, чи доведеться платити з власної кишені.