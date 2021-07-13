Майже пів тисячі нових хворих. Коронавірусна статистика знову пішла вгору. При цьому тих, хто одужав, усе одно більше - 750.

Серед рекордсменів за кількістю інфікованих - Київ, а також Донецька, Одеська, Луганська та Харківська області. Вакцинувалися минулої доби - понад 45 тисяч українців. Загалом від початку кампанії імунізували більш як три з половиною мільйони людей.