В Україні зафіксували майже пів тисячі інфікувань на COVID-19 [ Редактировать ]
Майже пів тисячі нових хворих. Коронавірусна статистика знову пішла вгору. При цьому тих, хто одужав, усе одно більше - 750.
Серед рекордсменів за кількістю інфікованих - Київ, а також Донецька, Одеська, Луганська та Харківська області. Вакцинувалися минулої доби - понад 45 тисяч українців. Загалом від початку кампанії імунізували більш як три з половиною мільйони людей.
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