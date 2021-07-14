Власне, саме з вимогою "невідкладно перерахувати пенсії" ветерани-силовики прийшли сьогодні до Верховної Ради. Наполягали на зустрічі зі спікером Дмитром Разумковим. А не дочекавшись його - пішли на штурм парламенту. Стримувати пенсіонерів довелося поліцейським і нацгвардійцям.

Проти мітингувальників застосували сльозогінний газ. Згодом акція перемістилася під будівлю уряду. І вже під час засідання Кабміну Денис Шмигаль відрядив до пікетувальників заступника - повідомити, що гроші на індексацію пенсій виділили.