Ветерани-силовики штурмували Верховну Раду [ Редактировать ]
Власне, саме з вимогою "невідкладно перерахувати пенсії" ветерани-силовики прийшли сьогодні до Верховної Ради. Наполягали на зустрічі зі спікером Дмитром Разумковим. А не дочекавшись його - пішли на штурм парламенту. Стримувати пенсіонерів довелося поліцейським і нацгвардійцям.
Проти мітингувальників застосували сльозогінний газ. Згодом акція перемістилася під будівлю уряду. І вже під час засідання Кабміну Денис Шмигаль відрядив до пікетувальників заступника - повідомити, що гроші на індексацію пенсій виділили.
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Учасники акції прийшли до будівлі парламенту з вимогою "невідкладно перерахувати пенсії". Наполягали на зустрічі зі спікером Ради Дмитром Разумковим