Здати гроші на штори в класі, або занести конверт чиновнику за потрібний документ. Корупція в Україні різних калібрів: і на побутовому рівні, і на державному.

Державна регуляторна служба спрямувала до суду 35 адміністративних протоколів на посадовців, які душили бізнес. А ще повернула шість незаконно анульованих ліцензій. Бо, приміром, підприємець відмовлявся заплатити хабаря. У Службі кажуть - своїми діями вони допомогли бізнесу заощадити понад три мільярди гривень.

Олексій Кучер, голова Державної регуляторної служби України: