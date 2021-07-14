Державна регуляторна служба України відзвітувала про результати боротьби з корупцією [ Редактировать ]
Здати гроші на штори в класі, або занести конверт чиновнику за потрібний документ. Корупція в Україні різних калібрів: і на побутовому рівні, і на державному.
Державна регуляторна служба спрямувала до суду 35 адміністративних протоколів на посадовців, які душили бізнес. А ще повернула шість незаконно анульованих ліцензій. Бо, приміром, підприємець відмовлявся заплатити хабаря. У Службі кажуть - своїми діями вони допомогли бізнесу заощадити понад три мільярди гривень.
Олексій Кучер, голова Державної регуляторної служби України:
З усією повагою до мерів, до депутатів місцевих рад, але цей контроль буде посилений. Чим далі тим більше ми будемо контролювати ці проблемні питання, які на місцях не дають бізнесу працювати в комфортних умовах. Я прошу дійсно перебувати у правовому полі. Коли ви перевіряєте бізнес. Тому що саме бізнес сплачує податки, він дає робочі місця.
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